Milliyet'teki habere göre, Vitor Pereira üst üste yaşanan sakatlıkların ardından tüm takıma detaylı fiziksel analizler yaptırdı. Oyuncuların eksiklerini ve olası sakatlık risklerini bilmek isteyen Pereira ve ekibi, Mesut Özil'le ilgili de şaşırtan bir veri elde etti.
Futbol Mesut Özil'in oyundan alınma sebebi bilimsel veriler: Oynaması yüksek risk taşıyor!
Verilere göre Mesut'un 60 dakikadan fazla oynaması yüksek risk taşıyor. Sivasspor maçında iyi bir oyun ortaya koyan ve takımın ileride top tutmasını sağlayan Mesut, 59. dakikada kenara gelmişti. Özil çıktıktan sonra iyice geri çekilen ve hücumdaki etkinliği düşen Fenerbahçe'de taraftar, Mesut'un çıkarılmasını eleştirmişti.
Ancak Mesut'un oyundan çıkma sebebinin sakatlık riski olduğu öğrenildi. Takımdaki tüm oyuncuların ölçümleri yapılıyor ve fizik gücüne, kas gücüne göre dakikaları hesaplanıyor. Artık sakatlık konusu daha detaylı irdeleniyor.
Bir oyuncunun kaç dakika oynayabileceği ve kaçıncı dakikadan sonra sakatlık riskinin başladığı Vitor Pereira ve ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
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