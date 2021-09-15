Milliyet'teki habere göre, Vitor Pereira üst üste yaşanan sakatlıkların ardından tüm takıma detaylı fiziksel analizler yaptırdı. Oyuncuların eksiklerini ve olası sakatlık risklerini bilmek isteyen Pereira ve ekibi, Mesut Özil'le ilgili de şaşırtan bir veri elde etti.