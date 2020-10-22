Arsenal teknik patronu Mikel Arteta, 25 kişilik Premier Lig kadrosunda Mesut Özil’e şans vermeme kararının arkasında olduğunu belirtirken; bu olayın yıldız futbolcunun maaşında indirime gitmemesiyle bir alakasının olmadığını da vurguladı.

Bilindiği üzere Özil, sosyal medyadan kadroya girememesiyle ilgili, “2018 yılında Arsenal ile sözleşme imzaladığımda kulübe olan sadakatimi göstermiştim. Benim sadakatimin karşılıksız kalması beni üzüyor. Ve şunu öğrendim ki; sadakat zor bulunan bir şey olmuş” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien’le oynanacak maç öncesi konuşan Arteta, “Düşüncesini paylaşmakta özgür. Söyleyebileceğim tek şey; bu karar futbol için alınmış bir karardır. Benim vicdanım çok rahat. Mesut’a her zaman adil davrandım. Kendisiyle iletişimimiz hep iyiydi, beklentilerimizin farkındaydık” dedi.

Mesut Özil’e yeterli miktarda şans tanıdığını söyleyen Arteta, “3 oyuncu kadro dışı kaldı. Tabii ki bundan kimse memnun değildir ama bu kararın arkasında olmak durumundayım. Buraya geldiğim ilk günden bu yana Mesut’a dürüst davrandım. Bu kararın arkasında maaş kesintisine gitmeyle alaka yok. Suçlanacak birisi varsa benim. Ben her zaman en iyi Mesut’u istedim. Bazen en iyi Mesut’a yaklaştı ama devamını getiremeyince bu kararı aldım” açıklamalarında bulundu.

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