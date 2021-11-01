Mesut Özil'in son durumu bilinmiyor
Fenerbahçe'de 'ağrıları' sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Mesut Özil hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. Sarı lacivertliler diğer sakat isimler Altay, Gustavo ve Valencia ile ilgili bilgi verirken Mesut Özil için bilgilendirme yapılmaması dikkat çekti.
01 Kasım 2021, Pazartesi 13:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil, ağrıları olduğu gerekçesiyle Konyaspor karşısında forma giyememişti. Sakatlığıyla ilgili hiçbir detay verilmeyen Özil için bu hafta da yeni bir bilgilendirme yapılmadı.
Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın durumları detaylarıyla beraber açıklanırken Mesut'a dair bilgi verilmemesi soru işaretleri yarattı.
Yıldız oyuncunun antrenman fotoğraflarında da yer almadığı görüldü. Mesut'un Antwerp ve Kayserispor maçlarında oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.
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