Fenerbahçe'de Mesut Özil, ağrıları olduğu gerekçesiyle Konyaspor karşısında forma giyememişti. Sakatlığıyla ilgili hiçbir detay verilmeyen Özil için bu hafta da yeni bir bilgilendirme yapılmadı.

Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın durumları detaylarıyla beraber açıklanırken Mesut'a dair bilgi verilmemesi soru işaretleri yarattı.

Yıldız oyuncunun antrenman fotoğraflarında da yer almadığı görüldü. Mesut'un Antwerp ve Kayserispor maçlarında oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.