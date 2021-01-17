DHA'nın geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı ve oyuncuyu alıp dönecek. TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

Mesut Özil sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesini yarın tribünde izlemesi bekleniyor.