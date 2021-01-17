Türkiye 'Mesut Öztürkmen tutuklansın' başlığı Twitter’da gündem oldu

'Mesut Öztürkmen tutuklansın' başlığı Twitter’da gündem oldu

Türkiye

'Mesut Öztürkmen tutuklansın' başlığı Twitter’da gündem oldu

Eski eşi Anna B'nin yüzünü falçatayla yaralayan Mesut Öztürkmen’in tutuklanmasını isteyenlerin açtığı başlık kısa sürede Twitter’da gündemin birinci sırasına oturdu. Mesut Öztürkmen'in tutuklandığı öğrenildi.

17 Ocak 2021, Pazar 14:42 Son Güncelleme:
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Ukraynalı Anna B'Ye eski eşi tarafından yapılan bu saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mesut Öztürkmen’in tutuklanmasını isteyenlerin açtığı başlık kısa sürede Twitter’da gündemin birinci sırasına oturdu. Bakırköy'de eşinin yüzünü falçatayla yaralayan Mesut Öztürkmen'in tutuklandığı öğrenildi. Eşinin sosyal medya paylaşımından bir AVM'de olduğunu tespit eden zanlının intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Bakırköy'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzünü falçatayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta saat 12.50 sıralarında bir alışveriş merkezinde Ukrayna uyruklu Anna B'nin boşanma aşamasındaki eşi Mesut Öztürkmen tarafından yüzünden falçatayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mesut Öztürkmen'i yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Mesut Öztürkmen polise verdiği ifadesinde, Anna B. ile boşanma aşamasında olduğunu, 5 aydır kendisini görmediğini, sosyal medya üzerinden takip ettiği baldızının bir alışveriş merkezinde olduklarını bildiren paylaşım yapması üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Mesut Öztürkmen, eşinin yanındaki bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, bunun üzerine kendisine hakim olamayıp yanındaki falçatayla olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Şüphelinin emniyette intihara teşebbüs ve tehdit suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü 

Ukraynalı Anna B'Ye eski eşi tarafından yapılan bu saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mesut Öztürkmen’in tutuklanmasını isteyenlerin açtığı başlık kısa sürede Twitter’da gündemin birinci sırasına oturdu.

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