Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz, hastanede tedavi görüyordu.

Hastaneden ilk açıklama

Yılmaz'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hepinizin bildiği gibi T.C. Eski Başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 yıldır, Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarı ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun" denildi.

Mesut Yılmaz'ın hayatı

Mesut Yılmaz (d. 6 Kasım 1947, İstanbul),Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yaptı. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlendi.

1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Genel Başkan yardımcılığı yaptı. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu. 1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etti. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etti. 2004 yılında Yüce Divan’da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan oldu.

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendi. 1975 yılında Berna Hanım ile tanışan ve 1976 yılında evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz (d.1979-ö.2017) ve Hasan (d.1987) adlarında iki çocuğu oldu.





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