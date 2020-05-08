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Türkiye Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Türkiye

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

08 Mayıs 2020, Cuma 14:00 Son Güncelleme:
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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından ameliyat edilen Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibariyle tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir" denildi.

DHA


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