Siyaset Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

Siyaset

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" dedi.

20 Eylül 2020, Pazar 12:23 Son Güncelleme:
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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. CNNTürk muhabiri Ceylan Sever'e konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama geldi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.


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