







The Guardian'ın haberine göre şirketin güvenlik şefi Antigone Davis, Facebook Messenger ve Instagram'da varsayılan uçtan uca şifreli mesajlaşmanın kullanıma sunulmasının "2023'te bir zamana" ertelendiği konusunda uyarıda bulundu. Davis, sosyal medya şirketinin bu yeni girişimi başlangıçta 2022'ye kadar tamamlanmasını planladığını, ancak bunu olabildiğince doğru yapmak için fazladan zaman gerektiğini belirtti.





Gecikme, en azından Birleşik Krallık'ta, garip zamanlamaya yol açabilir. Ülke, 2023 yılında teknoloji şirketlerinin istismarı önlemesini ve çocukları korumasını gerektirecek bir güvenlik yasasını yürürlüğe koymayı planlıyor. Şu anki Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ise, bunun kolluk kuvvetlerinin suçluları takip etme kabiliyetini "ciddi şekilde" sınırlayacağını öne sürerek varsayılan şifrelemeye karşı çıktığını belirtti. Bu sebeple de Meta’nın, yasa yürürlüğe girene kadar planlarını değiştirme baskısı ile karşı karşıya kalması söz konusu olabilir.

Davis, Meta'nın hala şifrelenmemiş bilgi ve kullanıcı raporlarının kombinasyonu yoluyla kötüye kullanımı tespit etme gücüne sahip olacağını söyledi. Gecikme, hükümetlere güvence vermek ve olası çatışmaları önlemek için zaman da sağlayabilir. Bu durumda, sohbet şifrelemesi acil bir tehdit altında değil, ancak bunun gerçekleşmesinin daha uzun zaman alması, ileride daha fazla belirsizlikle karşılaşacağımız anlamına da gelebilir.