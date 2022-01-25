Bilim & Teknoloji Meta, Instagram ve Facebook'a NFT'ler ekleyecek

Meta, Instagram ve Facebook'a NFT'ler ekleyecek

Bilim & Teknoloji

Meta, Instagram ve Facebook'a NFT'ler ekleyecek

Meta, son dönemlerde oldukça popüler olan NFT'lerin Instagram ve Facebook'ta kullanılması üzerine çalışıyor.

25 Ocak 2022, Salı 10:48 Son Güncelleme:
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Financial Times'ın haberine göre, Facebook ve Instagram kullanıcıları, NFT’leri profil resimleri kullanabilecek. Ayrıca kişilerin NFT’ler üretebilmelerini sağlayacak bir prototip de hazırlanıyor. Bununla birlikte Meta, kullanıcılara bu eserleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri oluşturacak.

Meta’nın henüz erken bir aşamada olan yeni NFT sisteminde değişikliklere gidebileceği bildirildi. İsmini Meta olarak değiştiren şirket, Metaverse’i platformlara entegre etmek için büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.

Kısa süre önce Mastercard ile anlaştığını duyuran şirket, kullanıcılara NFT’ler için daha fazla ödeme kolaylığı sağlamıştı.

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