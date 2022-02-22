Meta, Reels formatını Facebook’ta da kullanıma sunuyor

Meta’nın duyurduğu yeni güncellemeyle birlikte Facebook uygulamasında Reels formatında videolar izlemek ve paylaşmak mümkün olacak. Güncellemeyle birlikte, kullanıcıların Reels deneyimini daha kaliteli hale getirmek için yeni video oluşturma araçları da kullanıma sunulacak. Oluşturulan Reels videoları, Hikayeler’de, Facebook Watch’ta ve Haber Kaynağı’nda görüntülenebilecek. Ayrıca doğrudan ilgili videonun sayfasından içerik üreticilerin hesabına ulaşmak da mümkün olacak. Platformların çapraz paylaşım özelliğini desteklemesi sayesinde, kullanıcılar isteğe bağlı olarak Instagram’da paylaştıkları Reels videolarını Facebook’ta da paylaşabilecekler.

İçerik üreticilerinin yayın içi reklamlar ve Stars gibi ürünlerden gelir elde edebilmeleri amacıyla, Facebook Reels doğrudan para kazanma seçenekleri de sunacak. Meta ayrıca, reklamverenlere reklamlarının nerede ve nasıl görüneceği konusunda daha fazla kontrol sağlayan araçlar da sunacak. Ek olarak, Meta geçen yılın Ekim ayından bu yana Facebook Reels’lerde gösterilecek tam ekran ve sürükleyici reklam özelliklerini test ediyor. Önümüzdeki aylarda dünya çapında kullanıma sunulacak olan bu özellik ile kullanıcılar Reels reklamlarına tıpkı Facebook'taki organik içeriklerde olduğu gibi yorum yapabilecek, reklamları beğenebilecek, görüntüleyebilecek, kaydedebilecek, paylaşabilecek ve atlayabilecek.

Facebook Reels için geliştirilen video oluşturma araçları ise şu şekilde:

Remix: Facebook'ta mevcut, herkese açık olarak paylaşılan bir Reels videosunu kendi videonuzla birleştirebilirsiniz. Başka bir içerik üreticisinin Reels videosunun tamamını veya bir kısmını içeren bir Remix oluşturabilirsiniz.

60 saniyelik uzunluk: 60 saniye uzunluğunda Reels videoları oluşturabileceksiniz.

Taslaklar: Bir Reels videosu oluşturduğunuzda “Taslak Olarak Kaydet” butonuna tıklayarak videonuzu kaydetme seçeneğine sahip olacaksınız.

Video Şekillendirme: Canlı veya uzun formatta çekilmiş olan Reels videolarını şekillendirmek ve kırpmak isteyen içerik üreticileri için yeni video şekillendirme araçları kullanıma sunulacak.