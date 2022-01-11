Metal işçilerinin zam pazarlığında kritik viraj

Görüşmelerin başında MESS, 1 Eylül 2021’den itibaren geçerli olacak ilk 6 ay için yüzde 12 artış teklif etmiş, 27 Aralık 2021’de ise artış teklifini yüzde 17 olarak revize etmişti. Ancak işçi tarafının bu artışlara sıcak bakmaması üzerine geçtiğimiz hafta teklifi yeniden güncellemişti.

YÜZDE 50’Yİ AŞIYOR

Teklifini yüzde 21’e yükselten MESS’in yaptığı açıklamada, “1 Eylül’den itibaren geçerli olacak ilk 6 ay için yüzde 21 olan ücret artışı teklifi ile ikinci 6 aylık enflasyon artışı birlikte değerlendirildiğinde, yıllık yüzde 50’nin üzerinde artışa tekabül eden bir teklif yaptık” ifadeleri yer almıştı. MESS’in teklifinin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak da “MESS bize ikinci 6 ay için gerçekleşecek enflasyonu vermek istemese de biz yüzde 36’yı talep ediyoruz” demişti.

YIL BAZINDA 4 BİN LİRA

Toplantı öncesi işçilerin talebini dile getiren Kavlak, “Biz birinci 6 ay için yüzde 29.57’yi talep ediyoruz. Yani brüt 1.882 lira, nette de yaklaşık 1.500 lira artış talep ediyoruz. İkinci 6 ay için de yüzde 36 istiyoruz. Bu da yaklaşık brüt 2 bin 970 lira. Bunun da getirisi yine yaklaşık net 2 bin 500 liradır. Böylece yıl bazında toplam olarak 4 bin 852 lira brüt yaklaşık 4 bin lira da net zam istiyoruz. Bu da yıllık bazda yüzde 76.21 oranına denk geliyor. Bizim teklifimiz bu” diye konuştu.

DİĞER TALEPLERİ NELER?

İşçilerin zam dışındaki taleplerini de sıralayan Pevrul Kavlak, şunları söyledi:

“Anlaşma olması için MESS’in bizim kazanılmış haklarımıza yönelik taleplerini geri çekmesi gerekiyor. Mesela, 3 yıllık sözleşme teklifinin, herkesin çalıştığı gün kadar ikramiye almasını düzenleyen kıst-el yevm esasının, güvencesiz çalışmayla ilgili teklifin, deneme süresiyle ilgili teklifin ve geçici iş göremezlik ödeneğiyle ilgili teklifin masadan kalkması lazım. Bunlar masada dururken, biz ücrete ilişkin maddeye geçemeyiz.”