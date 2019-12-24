Metal sektöründeki toplu iş sözleşmesi, Türkiye ekonomisi açısından kritik öneme sahip. İşçi ve işverenler henüz anlaşamadı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Özgür Barut, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilk defa bu kadar ciddi bir fikir ayrılığı yaşandığına dikkat çekti. Özgür Barut, şöyle devam etti: “6 ay için yüzde 34’e varan ücret artışı teklifleri, ülkemizin ve sektörümüzün ekonomik gerçeklerinden uzak. Bu teklifler sektörün önünü tıkar. Yatırım yapılmaz hale gelir. Bu da istihdam için tehdit oluşturur. Biz Türkiye’nin lokomotifi metal sektörünü güçlendirecek bir sözleşme istiyoruz. Sözleşmemiz bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Ürünlerimiz hayatımızın her yerinde. Üyelerimizin ekonomiye katkısı 30 milyar dolar. Dolaylı olarak 1 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz.”

Daralma yüzde 50'ye yaklaştı

Yurtdışı kaynaklı olumsuz gelişmelerin iç piyasaya etkisinin sürdüğüne dikkat çeken Barut, “Kur etkisinin olmadığı 2017’ye göre bizim sektörlerimizde; otomotivde, beyaz eşyada, demir-çelikte yarı yarıya varan daralma söz konusu. Korumacılık dalgası nedeniyle rahatça girebildiğimiz pazarlarda engellerle karşılaşıyoruz. Bazı uluslararası şirketler, faaliyetlerinin bir kısmını kendi ülkelerine çekiyor” diye konuştu.





Sözleşme süresi 3 yıl olmalı

Toplu sözleşme görüşmelerinde sürenin uzaması gerektiğini belirten Özgür Barut, “Rekabet içinde olduğumuz ülkelerde üç yıldan başlayıp 5-6 yıla çıkan sözleşme yürürlük süreleri var. Biz de sözleşmemizin üç yıllık olmasını istiyoruz. Her iki yılda bir toplu iş sözleşmesi masasına oturduğumuz için yatırımcılar iki yıl sonrasını göremiyor. Yatırım çekmemize engel oluyor ” şeklinde konuştu.

Gerçeklerle uyumlu çözüm odaklı yaklaşım

Görüşmeleri çözüm odaklı bir yaklaşımla sürdürmek istediklerini ifade eden Barut, “Yüzde 30 civarındaki ekonomik gerçeklerden uzak tekliflerin üzerine bir de arabulucu süreci devam ederken eylemlere başlamaları çalışma barışını bozacak nitelikte. Bu aşamada iş durdurmanın, kimseye faydası olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

10 kat fazla talep

İşçi sendikalarının altı ay için yüzde 34’e varan oranda zam talebinin olduğunu belirten Barut, “ 3.5 milyon kamu çalışanı için ücret artışı yüzde 3-4 arasında. Bizden istenen, kamudaki zammın 10, enflasyonun 5 katı. Teklifler, sektörümüzün gerçeklerinden uzak” açıklamasında bulundu.

Esnek çalışma vurgusu

Sektörde esnek çalışma modellerinin uygulanmasını istediklerini belirten Barut, “Esnek çalışma sayesinde, işletmeler istihdamı artırabiliyor. Türkiye’ de 2 ay olan denkleştirme süresi rekabet içinde olduğumuz ülkelerde 4 aydan başlıyor. Biz yılda 2 milyon araç, 30 milyon beyaz eşya, 40 milyon ton ham çelik üreten bir sektör olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle dünyada istihdama faydası kanıtlanmış düzenlemelerin sözleşmede olmasını istiyoruz” dedi.

İhalede 1 sent dahi fark ediyor

MESS işyerlerindeki ortalama brüt ücretler hakkında da konuşan Özgür Barut, şunları aktardı: “Ortalama brüt aylık gelir 5.500 TL. Asgari ücretin 2 katından daha yüksek. 10 yıl ve üzeri deneyimli çalışanların ortalama brüt aylık gelir düzeyi ise yaklaşık 6.500 TL. Sektörümüz dünyanın her yeriyle sert rekabet içinde. 1 sent ile ihale kazanıyor ya da kaybediyoruz. Bu yüzden maliyetler bizim için çok önemli.”

Posta/ Ekonomi Servisi