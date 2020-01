Efsanevi metal grubu Metallica, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Avustralya'da aylardır devam eden yangınlarda faaliyet gösteren Yeni Güney Galler Kırsal Yangın Servisi ve tahrip olan doğal yaşamın onarılması için 750 bin dolar (4 milyon 418 bin TL) tutarında bağış yaptığını duyurdu. Avustralya'daki durum nedeniyle son derece üzüntü duyduğunu belirten grup ayrıca, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde kül olan milyonlarca doğal alan ve itfaiyeciler için takipçilerini de bağış yapma ve ellerinden geleni yapma çağrısında bulundu.

Grup, bağışlarını 'All Within My Hands' isimli hayır kurumu üzerinden yaptı. Metallica'ya sosyal medya üzerinden binlerce teşekkür yağarken, grubun takipçileri U2, Pink ve Guns N' Roses gibi pek çok ünlü ismi de yangın nedeniyle tahrip olan alanlara bağış yapmaya davet etti.

Avustralya'da Eylül ayında başlayan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar, en az 25 kişinin ölümüne neden olurken 2 bin evi yaşanamaz hale getirdi, yaklaşık 1 milyar hayvanın da alevler nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yangının 8 milyon hektarlık bir alanı, yani yaklaşık 11 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alanı küle çevirdiği düşünülüyor.