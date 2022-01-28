Türkiye Metamfetamine 'Metin abi' bonzaiye 'Kübra' Şifreli satışın detayı ortaya çıktı!

Metamfetamine 'Metin abi' bonzaiye 'Kübra' Şifreli satışın detayı ortaya çıktı!

Türkiye

Metamfetamine 'Metin abi' bonzaiye 'Kübra' Şifreli satışın detayı ortaya çıktı!

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanan sanık savunmasında şifreli satışların detaylarını anlattı. Sanık, metamfetamine 'Metin abi', bonzaiye ise 'Kübra' şifresini kullanarak satış yapmış.

28 Ocak 2022, Cuma 09:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Polis ekipleri M.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapığı ihbarını aldı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S., avukatı ve tanık H.O. katıldı.

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen H.O., "Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım, uyuşturucu satmam. M.S.’yi de tanırım ancak şu ana kadar kendisinden uyuşturucu madde almadım" dedi.

Savunmasında tanığın ifadesini yalanlayan M.S. ise "H.O.’ya uyuşturucuyu 750 TL’ye ben sattım. Aramızda mesajlaştığımız "Metin abi" kodu metamfetamin, "Kübra" ismi ise bonzai şifresiydi. Ben bir hata yaptım, pişmanım. Ele geçirilen uyuşturucuyu ben İstanbul’dan aldım. Bu uyuşturucunun bir bölümünü içecektim bir bölümünü ise satacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Ailem mağdur durumda, iki tane çocuğum var, pişmanım. Mecburiyetten böyle bir şey yaptım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

İHA


İlgili Haberler
Arkadaşların hırsızlık kavgasında sandalyeler havada uçuştu!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fabrika değil lise! Cirosu 1 milyonu aştı!