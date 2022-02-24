Metaverse, çocukları cinsel saldırı tehdidine mi maruz bırakıyor?

Sanal dünyanın gerçekliğin yerini alacak kadar yaygınlaşıp karmaşıklaştıkça çocuklar için oluşturduğu tehlikelerin arttığına işaret eden yeni bir araştırma yayımlandı.

Konuyla ilgili bir dizi araştırma yürüten BBC News'dan bir kadın gazeteci, 13 yaşında kız çocuğu kimliğine bürünerek girdiği metaverse dünyada cinsel ilişkiye girmek için kandırma çabası, cinsel malzeme, ırkçı hakaretler ve tecavüz tehdidiyle karşılaştığını belirtti.

Araştırmacı, en küçük yaş derecelendirmesi 13 olan bir uygulama kullanıp 13 yaşında kız çocuğu kimliğine bürünerek, avatarların seks simülasyonu yaptığı sanal gerçeklik odalarını ziyaret etti. 'Kız çocuğuna' seks oyuncakları ve prezervatif gösterildi, çok sayıda yetişkin erkek yaklaştı.

BBC News araştırmacısına yaklaşan erkeklerden biri, avatarların 'soyunabileceğini ve ağza alınmayacak şeyler yapabileceğini' söyledi, diğerleri 'erotik rol yapma' hakkında konuştu.



