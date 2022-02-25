Manchester City ve Sony arasında yapılan üç yıllık anlaşma kapsamında Japon şirketin uzman ekipleri dijital haritasını oluşturmak ve sanal gerçeklik versiyonunu geliştirmek üzere Etihad Stadyumu'nu ziyaret etti.

Manchester City'nin stadı, Sony'nin yan kuruluşu Hawk-Eye tarafından geliştirilen görüntü analizi ve iskelet izleme teknolojisi sayesinde sanal gerçeklik dünyasına taşınacak. Metaverse evreninde Etihad Stadyumu'nun tam bir kopyası oluşturulacak.

Manchester City yetkilileri sınırsız kapasiteye sahip olacak sanal stadyumun, Manchester'a gelemeyen taraftarların nerede olurlarsa olsunlar kendi evlerinin rahatlığında canlı maç izlemelerine olanak tanıyacağına ve bunun da kulübe ek gelir sağlayacağına inanıyor.



