Metaverse evreninde ilk düğün yapıldı

Covid-19 salgını nedeniyle, artık teknoloji de törenlere dahil ediliyor. Amerikalı bir çift de popüler video oyunu Animal Crossing’de bir tören düzenledi. eXp Realty’de çalışan 52 yaşındaki Traci Gagnon ve 60 yaşındaki Dave Gagnon çifti, yüz yüze görüşmeden önce avatarları 2015 yılında Las Vegas’ta şirket etkinliğinde tanıştı.

2019’da nişanlandıklarını açıkladıklarında iş arkadaşları Virbela’yı ücretsiz olarak bir düğün mekanına dönüştürmeyi teklif etti. Sanal çalışmayı ve metaverse’ü benimseyen ve Virbela’nın da sahibi olan eXp World Holdings’in parçası olan şirket, çalışanlarının mutlu gününe hem tanık oldu hem de bu defa onları yakınlarıyla bir araya getirmek için imkânlarını sundu.

Sanal törenin konukları, yazılımın indirilmesini ve ardından bir avatar oluşturulmasını gerektiren bilgisayarlar aracılığıyla törene katıldı.

Bu arada çift de Virbela’nın etkinlik ekibine ve yazılım mühendislerine kendilerinin ve metaverse düğünü ile eş zamanlı gerçekleşecek düğünlerinin dekorlarının resimlerini gönderdi. Metaverse evrenindeki düğünleri sayesinde Traci’nin baş nedimesi gerçek düğününe katılamasa da metaverse’te koridorda avatarı sayesinde yürüyebildi.

Öte yandan, metaverse evreninde evlenmek henüz yasal bir değer taşımadığı için pek çok çift gerçek dünyada yaptıkları düğünle eş zamanlı olarak metaverse evreninde bir düğün yapmayı tercih ediyor.