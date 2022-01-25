Metaverse nasıl bir dönüşüm yaratacak?

Doç. Dr. Dicle Yurdakul, tek bir cümle ile Metaverse’ün, Web 3.0’ın hayata geçeceği platform olduğunu söyledi. “Web 1.0 ve 2.0’da bu, ara yüz internet siteleri ve uygulamalardı. Web 3.0’da ise artık daha derin ve çok boyutlu bir ilişkiyle bağlanabileceğimiz ve öncelikle sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla görsel ve işitsel duyularımızla üç boyutlu olarak var olabileceğimiz bir internetten bahsediyoruz. Sonraki süreçlerde ise bu evrende dokunma duyusu, tat ve koku duyularının da hayata geçirilebileceğini tahmin ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Web 1.0 döneminde internetin tek yönlü bir iletişim mecrası olarak karşımıza çıktığına değinen Dicle Yurdakul, bu seviyede yalnızca bazı kullanıcılar içerik üretebildiğini, diğerlerinin ise geleneksel medyada olduğu gibi pasif bir pozisyonda sadece kendilerine verilen içeriği tüketebildiklerini belirtti. Web 2.0 ile birlikte tüm kullanıcıların içerik üreticisi hale geldiklerini ve bunun ilk etapta büyük bir demokratikleşme, özgürleşme, sesimizi duyurma imkânı olarak algılandığını işaret etti. Dicle Yurdakul, “Ancak son derece umutla yaklaştığımız bu yeni dönemin içinde, kontrolün aslında ürettiğimiz içerikleri saklayan server’ların (sunucuların) sahiplerinin elinde olduğunu öğrenmemiz de uzun zaman almadı.” açıklamalarında bulundu.

Dönüşümün ilk habercileriyle şimdiden iç içe yaşamaya başladığımızı dile getiren Dicle Yurdakul, “özellikle Blokzincir teknolojisi önem kazanıyor. Kripto para ve merkeziyetsiz finans (DE-FI) geleneksel finansal piyasalardan, NFT, telife tabi materyallerin korunması için geleneksel pazar sistemi dinamiklerinden çıkışı sağladı. Henüz ilk aşamalarında olduğumuz bu dönüşümlerin çok farklı sistemleri dönüştürdüğüne tanık olacağız" dedi.



