Metaverse nedir? Nerelerde kullanılacak?

Metaverse özellikle kripto para dünyasında işlem yapan pek çok kişi tarafından daha sık dile getiriliyor. Facebook öncülüğünde ilerleyen sistem ile birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunana kişilerin aynı mekanda buluşabileceği bir ortam oluşturulacağı konuşuluyor. İşte metaverse hakkında detaylı bilgiler…

METAVERSE NEDİR?

Metaverse kelimesi, 'meta' (öte) ve 'universe' (evren) sözcüklerinin anlamlarının karışımından türetilen yeni bir sözcük. Metaverse, tüm sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve internet'in toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır.

'Metaverse' terimi ilk defa bilim kurgu yazarı Neal Stephenson tarafından 1992 tarihli 'Snow Crash' adlı romanında ortaya çıktı. 'Snow Crash'te Metaverse, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle donatılmış kullanıcılar tarafından deneyimlenen devasa popüler bir sanal dünyadır. Metaverse, gerçeğe yakın sanal dünya, insanların dijital avatarlarla temsil edildiği paylaşılan bir sanal alan. Sanal dünya, içindeki toplumun karar ve eylemlerine bağlı şekilde sürekli olarak büyür ve gelişir. İnsanlar tamamen sanal olarak (yani sanal gerçeklikle) metaverse'e girebilecek veya artırılmış ve karma gerçeklik yardımıyla fiziksel alanlarında onun bölümleriyle etkileşime girebilecekler.

NERELERDE KULLANILACAK?

Metaverse en basit haliyle birçok bilim kurgu filminde şahit olduğumuz gerçeklikten uzaklaşılan ‘sanal bir dünya’ olarak tarif edilebilir. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, AR yani arttırılmış gerçeklik veya VR yani sanal gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak.

Meta, burada herkesi özelleştirilebilir bir dijital avatar/karakter haline getirecek. Bu arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, oyun oynayabilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, konser izleyebilecek, ortak çalışma yapabilecek veya sanal olarak sosyalleşilebilecek