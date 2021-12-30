Ovr isimli oyun tabanlı Metaverse platformunda, Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da 11 bini aşkın parsel satıldı. Dünyanın 1.6 trilyon parsele bölündüğü bu sanal evrende Türkiye’nin en değerli arazileri çoktan satın alınmış durumda. Çırağan Caddesi üzerinde parsel bulmak imkânsız. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan satılmış. İstanbul’da ortalama bir parselin bedeli 200 lira. Bağcılar’da bir Metaverse parseli 135 lirayken, Ortaköy sahilinde bu rakam 500 liraya çıkıyor. İstanbul’da geniş bir sanal arazi almanın bedeli ise 20 bin liralara ulaşıyor. Hürriyet'ten Taylan Özer'in haberi...

İSTİKLAL CADDESİ, FSM KÖPRÜSÜ, NİŞANTAŞI, BEBEK SATIN ALINAN YERLER ARASINDA

İnternetin geleceği olarak ifade edilen ‘Metaverse’ evreni üzerinde kurulan hayaller de beklentiler de oldukça büyük. Şu anda yalnızca oyunlaştırma üzerine kurulu olan Metaverse evreninin gelecekte iş yapış şekillerinden sosyal hayata kadar birçok alanı etkileyeceği iddia ediliyor. Metaverse’den satın alınan arsalar ise son günlerin çok konuşulan konularından. Öyle ki, bir Metaverse evreni olan Ovr’de Türkiye’nin en değerli arazileri çoktan alıcı bulmuş bile.

Ovr evreninde Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da 11 bini aşkın parselin satın alındığı gözüküyor. Satın alınan yerlerin İstiklal Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Ortaköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Nişantaşı, Bebek gibi gerçek hayatta da ülkemizin en değerli alanları olması dikkat çekiyor.

DEĞERLİ YERLER KAPILMIŞ

Mobil uygulama üzerinden çeşitli görevler yapılan Ovr oyununda dünya tam 1.6 trilyon parsele bölünüyor. Bu parseller harita üzerinden belirlenerek açık arttırmayla satın alınabiliyor. İstanbul’da ortalama bir Metaverse parselinin bedeli 200 Türk Lirası’na denk geliyor. Şu anda İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir Metaverse parseli 135 lira iken, Ortaköy sahilinde bu rakam 500 liraya kadar çıkıyor. Parseller küçük olduğu için 50 parselli geniş bir arazinin bedeli 20 bin liraları buluyor. Bu evrene ilgi o kadar yoğun ki, en değerli alanlar çoktan satın alınmış ve satışa çıkarılmış bile. Örneğin, Çırağan Caddesi üzerinde parsel bulmak neredeyse imkânsız. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar tamamen tükenmiş. Yani yeni kullanıcıları ancak ‘ilerde değerlenecek’ parseller kalmış

EN UCUZ ARSANIN BEDELİ 12 BİN DOLAR

Türkiye’den örnekler verdiğimiz Ovr evreni, Metaverse dünyası içerisinde fiyatı en uygun evrenlerden. En popüler Metaverse evrenlerinde fiyatlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bu evrenlerden birisi Sandbox. Sandbox evreninde arsalar oldukça sınırlı. Bilinen en eski ve popüler Metaverse alanı olan Sandbox’ta en ucuz arsanın bedeli 3 Ethereum yani 12 bin Dolar. Metaverse evreninde de tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi deniz manzaralı, ünlü isimlerin veya markaların yakınında olan arsalar çok değerli. Öyle ki, Sandbox’ta 10 milyon dolara bile arsa satılıyor. Bu evrende ünlü spor giyim markası Adidas, Amerikalı rapçi Snoop Dog, oyun firması Atari gibi birçok ünlü marka da yer alıyor.

KRİPTO PARALARDA YASAL DÜZENLEMELER YAPILMADIĞI İÇİN DİKKATLİ OLUNMALI

Ancak uzmanlar internet üzerinden yapılan her işlem gibi burada da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Henüz son tüketici için yeni bir gelişme olarak ortaya çıkmaya başlayan Metaverse evrenlerinde yapılan satın almalarla ilgili bir denetim ya da garanti bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, “Kripto paralarla bu evrenlerde işlem yapılıyor. Henüz kripto paraların denetimi ya da güvenliği konusunda tam olarak yasal düzenlemeler yapılmadığı için çekinceli davranmakta yarar olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

SANAL ARSALAR NEDEN ALINIYOR?

PEKİ, Metaverse’deki arsalar neden bu kadar talep görüyor? Bu noktada en büyük motivasyon tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sınırlı sayıda alanın ilerde değerlenebileceği düşüncesi.

Geçtiğimiz gün hurriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan TİM Danışmanlık Kurucu Ortağı Dr. Vedat Güven durumu şöyle anlatıyor:

“Sanal dünyadaki diğer ürünleri neden alıyorsak, sanal arsayı da tıpkı bu sebeplerle alıyoruz. Fiziki dünyadaki gayrimenkul gibi sanal dünyadaki gayrimenkulde de fiyatın artıp değer kazanabileceğini biliyor ve bu sebeplerle alım yapıyoruz. Fiziksel bir şey olmaması hiç sorun değil. Hatta fiziksel olmayan sanat eserlerini de artık alıyoruz. Şu an metaverse üzerinde de yapacağın AVM’deki mağazaları veya evini kiralayabilir, kazanım sağlayabilirsiniz. Evinizin bir odasında NFT’lerinizi sergileyebilir ve yine bunu da para ile yapabilir, kazanım sağlayabilirsiniz. Ege’de bir zeytin bahçesi alıp üretim yapmaktan aslında pek de farkı yok. Sanal arsayı da alıyoruz ve aynı zeytinlik gibi kullanabiliyoruz.”

50 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

HUOBİ Global Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş, Metaverse’deki potansiyeli şöyle aktarıyor; “Bugün artan kurumsal ilgi ise henüz herkes tarafından kabul görmemiş metaverse’ün taşıdığı potansiyeli gözler önüne seriyor. Özellikle Metaverse’de kendini gösterme yarışına giren Nike, Adidas, Gucci, Ralph Lauren, Balenciaga gibi dünyaca ünlü markaların amacı, yaratılan bu yeni dünyada, avatarların kendi ürünlerini giymesinden emin olmak istemesi. Hatta Morgan Stanley, 10 yıl içinde Metaverse’nin lüks markalar için 50 milyar doların üzerinde bir fırsat sunabileceği tahmininde bulunuyor. Sadece perakendede değil; emlak şirketleri de tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi Metaverse’de milyon dolarlar değerinde yatırım yapıyor.”

KRİPTO PARA BİRİMLERİ VAR

METAVERSE’nin popüler evrenleri şu anda Sandbox ve Decentraland. Türkiye’den örnekler verdiğimiz Ovr’nin de geleceğin önemli evrenlerinden olacağı tahmin ediliyor. Bu evrenlerden arsa almak için bir kripto para cüzdanınızın olması gerekiyor. Yani Bitcoin, Ethereum gibi para birimlerinin bulunduğu dijital bir cüzdan oluşturmak şart. Ardından mevcut kripto para o platformun kripto birimine çevriliyor ve satın alma gerçekleştiriliyor. Örneğin, Sandbox evreninde alınacak bir arsa için ‘SAND’ isimli tokenle alışveriş yapılıyor. Bu kapsamda, mevcut kripto paranın (Bitcoin, Ethereum vs.) SAND’e çevrilmesi gerekiyor.

"HENÜZ GELİR ELDE EDİLMİYOR ANCAK..."

TÜRKİYE’de satılan yerler arasında örneğin Boğaz Köprüleri de yer alıyor. Bu satın almanın bir kişiye ne fayda getireceğini sorduğumuz uzmanlar, şunları söylüyor:

“Henüz burayı satın alanın gelir elde ettiğini söyleyemeyiz. Ancak prestijli bir yer olması sebebiyle gelecekte Metaverse evrenine olan ilginin artmasıyla satın alınan köprüler başkalarına daha yüksek fiyata satılabilir. Örneğin, Adidas Metaverse evreninde bir yer satın alarak oraya bir reklam yerleştiriyor. Metaverse evreninde oyun oynayanlar da bir anda karşılarında Adidas ürünlerini ya da reklamını görebiliyor. Köprü örneğine dönecek olursak, burada köprüye ürün yerleştirme ya da reklam yapma imkanı bulunabilir. Ancak dediğim gibi henüz her şey için erken. İnternetin geleceği olarak adlandırılan Metaverse’de karşımıza daha çok farklı dünyalar çıkacak gibi duruyor.”

MAĞAZA AÇIP SATIŞ YAPMAYA BAŞLADILAR

METAVERSE ismi bu sanal dünyanın ortak ismi. İçerisinde şimdilik ‘oyun tabanlı’ farklı platformlar yer alıyor. Yani herkes bir evren oluşturup burada çeşitli özelliker sunabiliyor. Bu durum öncelikle markaların ilgisini çekmiş durumda. Dünyaca ünlü birçok marka Metaverse’de alanlar satın alıp şimdiden mağazalar açmaya başladı. Bunlardan biri giyim devi H&M. Sanal alemde mağaza açan marka, ürünlerini buradan pazarlıyor. Diğer bir örnek ise perakende zinciri Walmart. Söz konusu marketin Metaverse evreninde oluşturduğu mağazaya girip alışveriş yapılabiliyor. Yapılan alışverişe şirketin dijital müşteri temsilcileri de yardımcı oluyor. Alınan ürünler fiziki olarak eve kadar teslim edilebiliyor. Ödemeler ise dijital cüzdan aracılığıyla yapılabiliyor.



