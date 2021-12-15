*Fiziksel sınırları ortadan kaldıran Metaverse aleminde arsa satışları tam gaz devam ederken, İş Ağı Geliştirme Uzmanı Erdal Uzunoğlu, VEM-Virtual Event Maker ile dünyanın ilk metaverse yılbaşı etkinliğini Türkiye merkezli olarak yapmaya hazırlanıyor. 55 ülkeden katılımın beklendiği organizasyona ulusal ve uluslararası şirket yöneticileri, sanatçılar ve siyaset dünyasından pek çok isim eşlik edecek. Zoom görüşmesine giriş yapar gibi sanal gerçeklik gözlüğüne gerek olmadan giriş yapılabilecek etkinlikte bireysel katılımcılar da yer alacak.

KATILIM NASIL?

Bilet almak için ‘erdaluzunoglu.com’ ya da ‘vemaker.com’ adreslerinden başvuru yapılması gerekiyor. Bireylerin bilet alırken kullandıkları mail adreslerine katılım linki gönderilecek. Bu linke girdiğinizde açılan sayfada kendi avatarınızı oluşturduktan sonra girilecek yılbaşı etkinliğinde isteyen istediği kişiyle ortak salonlarda sesli olarak görüşme yapabilecek. Herkesin üzerinde ismi ve kurumu yazılı olacağı için kimse kimseyi uzun uzun aramak zorunda kalmayacak. 28 Aralık’ta saat 20.00’de başlayacak etkinlik gece 03.00’e kadar sürebilecek. Etkinliğe şimdiden Türkiye’nin en büyük sektörel platformu ‘ortakalan.org’ ve Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) katılacağını duyurdu.

BUNLARA DİKKAT!

Katılımcılar giriş yaparken kendilerine bir avatar oluşturabilecekler ya da avatar oluşturmak yerine bir kutucuğa tıklayarak, sistemin kendilerine bir avatar atamasını da isteyebilirler.

Katılımcıların avatarlarını yönetmek için sadece ‘ok’ tuşlarına ihtiyaçları olacak. Yani ileri, geri, sağa, sola ok tuşları.

Herkesin başının üzerinde adları ve şirketlerinin isimleri yazacak.

Herkes birbirleriyle konuşurken sesler birbirine karışmayacak.

Kişiler ok tuşlarıyla diledikleri kişi ya da grubun yanına yaklaşabilecek ve konuşabilecekler.

Sadece yakın durulan kişinin sesi duyulacak.

Katılımcının konuşacağı kişiye yaklaşması ile mesafe azaldıkça, konuşma sesi yükselecek ve insanlar birbirlerinin sesini bu şekilde net bir şekilde duyabilecek.

SALONLAR 150 KİŞİLİK

Yılbaşı etkinliğinde Grup Gündoğarken konseri, DJ Defne Solo & Coda performansı ve seminerlerin olacağı gibi iş geliştirme bağlantılarının da gerçekleşeceğini söyleyen Erdal Uzunoğlu, “Şirket odaları ve ortak alanlar yer alacak. İsteyen bireysel de katılabilecek. Her şirketin kendine ait salonları var. Her salonun kapasitesi 150 kişi olacak. Konserin izleneceği perdede, avatar değil gerçek görüntü olacak. Öncesinde ben de ‘Networking Sırları’ adlı bir Hiper Seminer vereceğim” dedi.

YENİ İNSANLAR

Seminer ve konser sonrası şirket katılımcılarının kendi aralarında görüşme yapabileceklerini de anlatan Uzunoğlu, şu bilgileri verdi: “Dileyen ortak alana geçip bireysel katılımcıların arasında yeni insanlarla tanışabilecek ya da dışarıdan davet ettikleri arkadaşları ve tüm bireysel katılımcılarla karşılaşıp eğlenceli sohbetler yapabilecek. Aynı akış bireyler için de geçerli olacak. Bireysel katılımcılar semineri ve konseri ortak alandaki sahnelerden izleyebilecek. Bu arada serbest networking (görüşmeler) de yapılabilecek.