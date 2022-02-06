Dünya Metaverse'te sanal tacize karşı sosyal mesafe

Metaverse'te sanal tacize karşı sosyal mesafe

Dünya

Metaverse'te sanal tacize karşı sosyal mesafe

Metaverse evreninde sanal tacize karşı yeni bir önlem geliştirildi. Buna göre, karakterlere 'kişisel sınır' özelliği getirildi.

06 Şubat 2022, Pazar 09:39 Son Güncelleme:
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Facebook’un çatı şirketi Meta’nın oluşturduğu ‘metaverse’ evreninde tacize karşı önlem geliştirildi. ‘Kişisel sınır’ özelliği getirildi. Buna göre artık kullanıcıların avatarları arasında 1.2 metrelik mesafe olacak. Bir kullanıcı, diğerinin alanına giremeyecek. Kişisel alana saldırmaya kalkan kullanıcıya sistem müdahale edecek ve hareketleri kısıtlanacak. Mesafe sınırını azaltmak veya artırmak şimdilik mümkün değil. Duruma göre ileride değiştirilebilecek.

VAKALAR ARTTI

Sanal gerçekliğin uzantısı olan metaverse ortamına kullanıcılar avatarlarını yaratıp artırılmış gerçeklik gözlükleri takarak katılabiliyor. Geçen hafta İngiliz Nina Jane Patel (43) metaverse evrenini keşfetmek isterken tacize uğradığını açıklamıştı. Platformun özellikle çocuk ve kadınlar için güvenli olmadığını söylemişti. Daha önce de yaşanan benzer vakaların sonuncusu olan bu olay büyük tepki çekmişti. Şirket bunun üzerine tacizle mücadele için devreye girdi.


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