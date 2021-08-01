Mete Gazoz ve babası Olimpiyat şampiyonluğuna giden yolu anlattı

Mete Gazoz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireyselde altın madalya aldı. Bu başarı, hem Türkiye olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyası hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalya olarak tarihe geçti. CNN TÜRK canlı yayınına konuk olan milli sporcu ve babası, altın madalyaya uzanan serüveni anlattı. Oğlu gibi okçu olan baba Gazoz, ''Bilimsel ve planlı çalışmayla gelen bir zaferdi'' dedi.







