Metehan Güçlü kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

2012 yılında Kylian Mbappe ile birlikte PSG Performans Geliştirme Merkezi'ne giriş yapan Metehan Güçlü, dünya devi PSG ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Türkiye U19 Milli Takımı'nda da güzel işlere imza atan Güçlü'nün güzel haberi sonrası hakkındaki bilgiler özellikle Türk futbolseverler tarafından aratılmaya başlandı.

METEHAN GÜÇLÜ KİMDİR?

Paris Saint Germain ile profesyonel sözleşme imzalayan Metehan Güçlü, 2 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Montfermeil ilinde dünyaya geldi ve 2012 ile 2017 yılları arasında PSG'nin altyapısında oynadı.

19 yaşında olan ve santrfor pozisyonunda görev yapan Metehan, 2012 yılında Fransız kulübünün oyuncu yetiştirme merkezi AS Bondy'e katılmış ve Kylian Mbappe'yle takım arkadaşı olmuştu.

PSG'nin U-17 takımında 2016 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Türk futbolcu, 21 maçta 25 kez fileleri sarsarak gol krallığına ulaşmıştı.