Independent'ta yer alan habere göre, İngiliz araştırmacılar, 130 yıldan daha eski ve dünya dışı bir nesneyle ölümü anlatan üç ayrı resmi belge bulduklarını açıkladı.

Söz konusu belgelerin Türk devlet arşivinde yer aldığını belirten bilim insanlarına göre, 22 Ağustos 1888 günü akşam saat 8.30 civarında, günümüzde Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan bölgede önce gökyüzünde bir ateş topu görüldü ardından bir kişi bu nedenle hayatını kaybetti, başka bir kişi ise felç kaldı.

Uzmanlar olayın, Padişah 2. Abdülhamit'e sunulan bir raporla da doğrulandığını aktardı.

Araştırmacılar bulgularını açıklayan akademik bir makalede, "Bu belgelerin resmi hükümet kaynaklarında bulunması ve yerel yetkililer tarafından yazılması nedeniyle onların gerçeklikleri hakkında herhangi bir şüphemiz yok. Bu belgeler, meteor düşmesi nedeniyle bir insanın hayatını kaybetmesinin tarihteki ilk kanıtı olacak” ifadelerini kullandı.

Tarihte bilinen ilk meteor kurbanı

Daha önce, Kasım 1954'te ABD’nin Alabama eyaletinde bir çiftlik evinde kanepede uyurken Ann Elizabeth Fowler Hodges'e Sylacauga adlı göktaşı isabet etmişti. Hoghes karnından yaralanmış ve daha sonrasında iyileşmişti.

1677 yılında ise, bir keşişin bulutlardan gelen kükürtlü bir taş ile vurularak öldüğüne dair bir rapor tutuldu. Ancak olay hakkında günümüzde yeterince kanıta ulaşılamadı.

Daha yakın bir tarihte, 6 Şubat 2019'da ise Güney Hindistan’da bir otobüs şoförünün göktaşı çarpması sonucu öldüğü iddia edilmişti. Ancak NASA, iddiaları reddederek, kara kaynaklı bir patlamanın en olası neden olduğunu açıklamıştı.