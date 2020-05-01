01.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Meteoroloji 1 Mayıs için yeniden uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji 1 Mayıs için yeniden uyardı: Sağanak geliyor

Türkiye

Meteoroloji 1 Mayıs için yeniden uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan 1 Mayıs hava durumu uyarısına göre, Ege sahilleri ve Trakya Bölgesi hariç yurdun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava dalgası hafta boyu yurt genelinde etkili olacak. İşte, 1 Mayıs hava durumu raporu…

01 Mayıs 2020, Cuma 09:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hava durumu 1 Mayıs raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde özellikle de Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda gün içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün içerisinde etkili olması bekleniyor. 

Bölge bölge yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya Burdur, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin'in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ve Hatay'ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul 21 derece

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir 25 derece

Parçalı ve çok bulutlu

Ankara 18 derece

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İlgili Haberler
Ferrari ve Mercedes sahibi olanların bin liralık yardıma başvurduğunu Bakan onayladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Torun Maya yasakları aştı, görmeyen Amelie’ye ulaştı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İşte Türkiye’nin yumuşak gücü
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 3 günlük kısıtlama öncesi şırdancılara akın ettiler