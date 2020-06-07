Türkiye Meteoroloji 4 ilimizi uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 4 ilimizi uyardı: Sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji 4 ilimizi uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

07 Haziran 2020, Pazar 09:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Sıcaklık 2-4 derece artacak

Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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