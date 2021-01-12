Türkiye Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

12 Ocak 2021, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.  Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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