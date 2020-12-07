Türkiye Meteoroloji 5 ilimizi sayıp uyardı: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji 5 ilimizi sayıp uyardı: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Türkiye

Meteoroloji 5 ilimizi sayıp uyardı: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Kars ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

07 Aralık 2020, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji'nin verilerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Kar uyarısı 

Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı 

Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayıyla pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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