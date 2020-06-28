Türkiye Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

28 Haziran 2020, Pazar 13:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ise yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

İlgili Haberler
YKS'nin ikinci oturumu AYT tamamlandı! YDT ne zaman başlayacak?


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sürecinde Gaziantep farkı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Uzun aradan sonra HDP ziyareti...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER YKS'nin ikinci oturumu AYT tamamlandı! YDT ne zaman başlayacak?