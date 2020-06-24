Meteoroloji 7 il için sağanak ve hortum uyarısı yaptı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.



