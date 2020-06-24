Türkiye Meteoroloji 7 il için sağanak ve hortum uyarısı yaptı

Meteoroloji 7 il için sağanak ve hortum uyarısı yaptı

Türkiye

Meteoroloji 7 il için sağanak ve hortum uyarısı yaptı

Meteoroloji, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısı yaptı.

24 Haziran 2020, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi. 

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi. 

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