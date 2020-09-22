Türkiye Meteoroloji 7 kente sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 7 kente sağanak yağış uyarısı yaptı

Türkiye

Meteoroloji 7 kente sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak bekleniyor.

22 Eylül 2020, Salı 14:41 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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