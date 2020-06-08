Meteoroloji 9 ilimizi saat verip uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Öte yandan 9 il için yağmur uyarısı yapıldı. Bununla birlikte yağmur uyarısı yapılan illerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 8 Haziran hava durumu raporu…

Hava durumu 8 Haziran raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde havanın güneşli ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte 9 il için yağmur uyarısı yapıldı. Peki, haftanın ilk gününde hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu 8 Haziran tahminleri…

9 il için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde ise hava durumu şu şekilde:

İstanbul 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Ankara 33°C

Az bulutlu ve açık

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