Meteoroloji açıkladı: Doğu’da hava sıcaklığı düşüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum’un batısı ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli(40-60 km/s) rüzgâr esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars’ta 3, Erzincan’da 10, Erzurum’da 6, Ağrı’da 4, Tunceli’de 8 ve Iğdır’da 11 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 24, Ardahan’da 15, Erzurum’da 18, Kars’ta 18, Ağrı’da 19, Tunceli’de 20, Iğdır’da 25 derece.

İHA



