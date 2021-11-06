Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi. Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor. Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının,

Ankara’da 21-22,

İstanbul’da 19,

İzmir’de 27,

Adana’da 28-29,

Samsun’da 18-22,

Erzurum’da 13-14 ve

Şanlıurfa’da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

AA