Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.
06 Kasım 2021, Cumartesi 21:43 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi. Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor. Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının,
Ankara’da 21-22,
İstanbul’da 19,
İzmir’de 27,
Adana’da 28-29,
Samsun’da 18-22,
Erzurum’da 13-14 ve
Şanlıurfa’da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.
AA
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