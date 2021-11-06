Türkiye Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları azalacak

Türkiye

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları azalacak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.

06 Kasım 2021, Cumartesi 21:43 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi. Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor. Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının,

Ankara’da 21-22,

İstanbul’da 19,

İzmir’de 27,

Adana’da 28-29,

Samsun’da 18-22,

Erzurum’da 13-14 ve

Şanlıurfa’da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

AA

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