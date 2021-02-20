Son dakika gelişmesine göre, Meteoroloji'den İstanbul'a müjdeli haber geldi. İstanbul geçtiğimiz hafta sonundan itibaren gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte adeta eski yıllardaki gibi bir kış dönemi geçirdi. Sıcaklıklar yer yer eksi dereceleri gördü, kar örtüsü 30 santimetreyi geçti.

BUGÜN 7 DERECE

Bugün ise termometreler İstanbul sabah saatlerinde yine eksi dereceleri gösterdi. Gün içerisinde sıcaklığın en yüksek 7 gece saatlerinde ise 0 derece olması bekleniyor.

İSTANBUL'A BAHAR GELİYOR

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte artışa geçecek. Uzun süredir 10 derecenin altında seyreden sıcaklıklar pazartesi günü ilk kez 11 dereceyi görecek. Salı günü ise termometreler 12 dereceyi gösterecek. Asıl yükseliş çarşamba günü yaşanacak ve sıcaklık 14 derece olacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. (Posta)

İşte Meteoroloji'nin İstanbul 5 günlük hava tahmini:











