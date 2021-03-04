Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar yükselecek

Ülkemiz genelinde etkili olan soğuk ve şiddetli kar yağışının ardından hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve İç Anadolu'da artacak. Ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Buna göre ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Adana, Hatay ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Artvin ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Yağışlar bu sabahtan itibaren Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşumuna karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiği buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı kritik uyarılar geldi.



