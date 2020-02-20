Meteoroloji, Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Yspılan açıklamada, Türkiye’nin, bu sabahtan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ve batı bölgelerinde başlayan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine girdiği bilgisi paylaşıldı.

Yağışların yarın da Akdeniz Bölgesinde etkili olacağı söylenen açıklamaya göre, Akdeniz’de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, bu gece saatleri ile yarın öğle saatleri arasında Antalya’nın doğu ilçelerinde etkili olacak.

Yağışların, yarın öğle saatleri ile gece saatleri arasında ise Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bazı bölgelerde metrekareye 75 kilogram yağış düşeceği tahmin edilirken, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



