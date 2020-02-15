Marmara'da yerel yağışlar, Ege'de ise kuvvetli sağanaklar etkili olacak. İç Anadolu'da da zayıf olmak üzere kar geçişleri var. Karadeniz'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimlerinde kar kuvvetlenecek.

Bugün hava nasıl olacak?

Ankara'da bugün bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam 18.00'den sonra ise hafif sağanak yağış bekleniyor. İstanbullular bugün sağanak yağışa uyanacak. Sağanak yağış 15.00'e kadar etkisini gösterecek. İzmir de İstanbul gibi güne sağanak yağışla başlayacak. Kuvvetli sağanak yağışların 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.



