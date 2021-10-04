Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli olacak! İstanbul’da…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4 EKİM YURTTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık