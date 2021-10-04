Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli olacak! İstanbul’da…
Meteoroloji’den alınan 4 Ekim verilerine göre Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. İşte hava durumu ile ilgili gelen son detaylar…
04 Ekim 2021, Pazartesi 09:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
4 EKİM YURTTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık