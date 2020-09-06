Türkiye Meteoroloji bölge verip uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji bölge verip uyardı: Fırtına geliyor

Türkiye

Meteoroloji bölge verip uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor.

06 Eylül 2020, Pazar 11:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öğle ve akşam saatleri arasında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek rüzgarın kısa süreli fırtınaya (60-70 kilometre/saat) dönüşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Akdeniz küresel soruna dönüştü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefetin yumuşak karnı Gül mü?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sakarya'da darp edilen fındık işçileri olayı anlattı: Biz 'it sürüsü' dediler