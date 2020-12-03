Meteoroloji buzlanma ve don için uyardı
Meteoroloji tarafından bazı iller için buzlanma, don ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.
03 Aralık 2020, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi görüleceği öğrenildi.
Burdur’un doğusu, Muğla’nın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Antalya ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Marmara'da sıcaklık yükseliyor
Hava sıcaklıklarının ise Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Rüzgarların ise Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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