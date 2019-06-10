Meteoroloji çok sayıda ili uyardı

İşte Meteoroloji'nin uyardığı o iller:

KASTAMONU

Kastamonu ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu'nun İhsangazi, Araç, Daday, Pınarbaşı, Azdavay ve Taşköprü ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

ORDU-TOKAT

Ordu'nun iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yerel düzeyde etkili olacak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK-KÜTAHYA

Bursa Valiliği vatandaşları sağanak yağmurlara karşı uyardı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce kuvvetli yağışların görüleceği bir haftaya girildiği belirtilerek, Bayram haftası boyunca yer yer etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya) yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi, hafta boyunca Eskişehir, Bursa Bilecik ve Kütahya il ve ilçelerinde görülecek olan kuvvetli yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği bildirildi

Açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi) tahmin edildiği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için, kısa süreli tahminlerinin ve uyarılarının takip edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, saat 21.00'e kadar devam edecek yağışların Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Bilecik ve Isparta çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA