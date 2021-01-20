Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Buzlanma ve don bekleniyor
Doğu Karadeniz ile Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
20 Ocak 2021, Çarşamba 20:54 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AA