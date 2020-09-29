Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Fırtına geliyor
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
29 Eylül 2020, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
AA