Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

AA







