Meteoroloji çok sayıda ili uyardı! Sağanak etkili olacak
Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde 26 Temmuz Pazartesi günü sağanak bekleniyor.
25 Temmuz 2021, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.
Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
AA
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