Türkiye Meteoroloji çok sayıda ili uyardı! Sağanak etkili olacak

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı! Sağanak etkili olacak

Türkiye

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı! Sağanak etkili olacak

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde 26 Temmuz Pazartesi günü sağanak bekleniyor.

25 Temmuz 2021, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

AA

İlgili Haberler
Vaka sayısında artış devam ediyor! Aşı seferberliği başlatıldı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yalan terörü
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Hakan Çelik
“Hallederiz abi kafası bizi buralara getirdi”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acı bilanço: Son 8 günde 43 kişi boğularak hayatını kaybetti