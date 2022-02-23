Türkiye Meteoroloji, dikkatli olun diyerek paylaştı: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji, dikkatli olun diyerek paylaştı: Fırtına bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji, dikkatli olun diyerek paylaştı: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde 24 Şubat Perşembe günü fırtına beklendiği belirtilerek, denizciler ve vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 22:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de rüzgarın, sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Güney Ege'de ise perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde Ege'nin kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi. Öte yandan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

İZMİR, (DHA)

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