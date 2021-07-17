Türkiye Meteoroloji duyurdu: Bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji duyurdu: Bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji duyurdu: Bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak bekleniyor

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Marmara Bölgesi genelinde, üçüncü günü ise doğusunda sağanak öngörülüyor.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hafta sonu az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Bayram arifesinde ve birinci günü bölgede yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, üçüncü günü ise bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü bölgede yağış beklenmiyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

AA

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