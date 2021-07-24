Meteoroloji duyurdu! İstanbul'da yağış etkili olacak
Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı yer aldı.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 12:22 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
AA
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